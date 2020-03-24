ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile Mücadele Görev Gücü'nün günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında bugün yeni bir kararname imzaladığını belirten Trump, "Bu kararname, Kovid-19'un önlenmesi ve tedavi edilmesi için hayati öneme sahip el dezenfektanı, maske, koruyucu ekipmanlar gibi kaynakların stoklanmasını ya da fahiş fiyatlara satılmasını engelleyecek." dedi.

Sağlık ve Adalet bakanlıkların hangi ürün ve ekipmanların bu kararnameye dahil edileceğini görüşüp kararlaştıracaklarını kaydeden Trump, "Kimsenin Amerikan halkının acılarını kendi çıkarları için istismar etmesine izin vermeyiz." diye konuştu.

Adalet Bakanı William Barr ise yaptığı açıklamada, "Burada bahsettiğimiz kişiler, belirli malzemeleri piyasayı maniple etmek ya da karaborsada satmak için stoklayan kişiler. Evinizde büyük oranda tuvalet kağıdı stoğu yaptıysanız korkmayın. Ama deponuzda birçok koruyucu maske varsa günün birinde kapınızı çalarız." ifadelerini kullandı.

"Virüs daha da kötüleşecek"

Trump öte yandan ABD'deki Kovid-19 vaka ve ölümlerinin hızla artmasına ilişkin, "Virüse ilişkin rakamlar, kesinlikle daha da kötü olacak. Bunu en aza indirgemek için çalışıyoruz. Rakamlar elbette zaman içinde artacaktır ama günün birinde azalmaya başlar." dedi.

Geçen haftalardaki basın toplantılarında virüsün kontrol altına alınmasının temmuz ya da ağustosu bulabileceğini belirten Trump'ın, bugün "Ülkenin normale dönmesi 3-4 ay sürmeyecektir." açıklamasında bulunması dikkati çekti.

Kovid-19 nedeniyle ülke ekonomisi üzerinde alınan önlemlerin gevşetilmesini savunan Trump,"Ekonomiyi bir an önce açmayı düşünüyorum. Bu aylar sürmeyecektir. Virüse karşı alınan önlemlerin sonucunun, sorunun kendisinden daha büyük olmasını istemiyorum." ifadesini kullandı.

Gazetecilerin, "Virüse karşı önlemlerin gevşetilmesini, bilim insanları onaylıyor mu?" sorusuna Trump, "Hayır bilim insanları bu fikri desteklemiyor." yanıtını verdi.

Trump, Kovid-19'un ülke içinde yayılımına ilişkin, "Virüs New York gibi bazı noktalarda yoğun, buralarda virüse yakalananlara karantina uygulanır. Ama virüsten etkilenmeyen birçok yer de var. Niye bazı yoğun bölgeler için tüm ülkeyi kapatalım?" dedi.

Melania Trump'ın test sonucu negatif

Eşi Melania Trump'ın Kovid-19 testi yaptırıp yaptırmadığına yönelik sorusu üzerine Trump, "Evet o da test yaptırdı. Sonuç negatif çıktı. Kendisi şu anda gayet iyi." diye konuştu.

Öte yandan Trump'ın, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücünde çalışan Dr. Deborah Birx'ün "Hafta sonu biraz ateşim vardı. Virüsten şüphelendim." ifadeleri üzerine doktorun yanından uzaklaşması ise gündem oldu.

Birx'ün, "Test yaptırdım ve sonuç negatif." açıklamasının ardından, Trump Birx'e teşekkür ederek tekrar yanına geldi.

Washington sokakları sessizliğe gömüldü

ABD'nin başkenti Washington DC sokakları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) endişesi nedeniyle büyük çapta sessizliğe gömüldü.

Washington'un büyük meydanlarında ve ana yollarında trafik oldukça azalırken, güvenlik güçleri haricinde neredeyse hiç yayanın bulunmadığı da görüldü.

[Fotoğraf: Reuters]

Beyaz Saray'ın karşısında yer alan ve kente gelen turistlerin uğrak mekanı olan Lafeyette Park'ta da kimsenin olmadığı dikkati çekti.

Testler arabaya servis

Washington DC'nin komşusu olan ve ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) ev sahipliği yapan Virginia'nın Arlington bölgesinde de ABD'liler arabalarından inmeden Kovid-19 testi yaptırabilecekleri test merkezlerine yöneldi.

Test merkezinde görev yapan sağlık çalışanları ise koruyucu önlük, tıbbi maske, gözlük ve eldiven kullanarak önlemlerini aldı.

Johns Hopkins Üniversitesinin açıkladığı verilere göre, ABD'de, Kovid-19 salgınında vaka sayısı 35 bin 225'e, ölü sayısı da 473'e ulaştı.

ABD, Çin ve İtalya'nın ardından dünyada vaka sayılarının en yüksek olduğu 3. ülke konumunda bulunuyor.

Texas eyaletinde Kovid-19 sebebiyle zaruri olmayan ameliyatlar yasaklandı

Texas Valisi George Abbott, Kovid-19 ile mücadele sürecinde ihtiyaç duyulacak tıbbi malzemelerde sıkıntı yaşanmaması için "Doktorun ölümcül bir teşhis koyması dışında hastanelerin ameliyat yapması yasaklanmıştır’’ ifadesini kullandı.

Valilik ofisinden yapılan açıklamada ise 21 Nisan'a kadar geçerli olacak söz konusu yasağın çok özel durumlar hariç kürtaj ameliyatlarını da kapsadığı belirtildi.

Bu karara bazı kesimler destek verirken bazıları da kürtajın zaruri ve zamanla yarışılması gereken bir durum olduğu gerekçesi ile karşı çıktı.

New Jersey (NJ) Yüksek Mahkemesi, eyaletin bazı hapishanelerinde cezası hafif olan mahkumların virüsün yayılmasını engellemek amacıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Baş Yargıç Stuart Rabner’ın NJ’nin Hudson şehrindeki bir hapishanede 2 mahkumda Kovid-19 tespit edilmesi üzerine bu yönde bir karar aldığı öğrenildi. Hasta mahkumların bulunduğu hapishanenin boşaltılarak karantinaya alınacağı, sağlık krizi sona erdiğinde mahkumların kalan cezalarını tamamlayacağı belirtildi.

Evden çıkmama kuralına uymayanlara hapis ve para cezası

New Jersey Valisi Phil Murphy’de New York’un ardından Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) desteği ile acil durum saha hastaneleri açılacağını duyurdu.

Vali Murphy ayrıca pazartesi mesai bitiminden itibaren acil olmayan tüm ameliyat ve operasyonların durdurulduğunu da açıkladı. Açıklama, gün içinde vaka sayısının 900’den 3 bine çıkması üzerine geldi.

Öte yandan, NJ Eyalet Başsavcılığı da evden çıkmama kuralına uymayanların 6 aya kadar hapis, 1000 dolara kadar para cezasına çarptırılacaklarını açıkladı.

Chicago’da otellere Kovid-19 rezervasyonu

ABD’de Kovid-19 salgınının hızla yayıldığı şehirlerden biri olan Chicago’da şehir yönetimi, otellerin bir kısmını izolasyon ve karantina için ayırdı. Binlerce otel odası hafif ölçekli vakaların tedavisi için kullanılacak.

Chicago Belediye Başkanı Lori Lightfoot, basın açıklamasında, şehirdeki 5 otelle anlaşma yaptıklarını ve hafta sonuna kadar 2 bin odanın kullanıma hazır olacağını açıkladı.