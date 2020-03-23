New York Valisi Andrew Cuomo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında eczane ve marketlerin dışındaki zorunlu olmayan bütün iş yerlerinin kapanması emrini vermişti.

New York'lular market ve ilaç ihtiyaçları dışında evlerinde kalmak zorundalar.

Ulusal muhafızlar harekete geçirildi

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs salgınının en yoğun görüldüğü New York, Washington ve California eyaletlerinde toplumsal olay ve doğal afet durumlarında yarı zamanlı görev yapan ulusal muhafızların göreve başladığını duyurdu.

ABD'de vaka sayısı 35 bin 60'a, ölü sayısı 457'ye yükseldi.