Haber Giriş: Kaynak: AA
Suudi Arabistan'da koronavirüs nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı
[Fotoğraf: AA]
Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kısmi sokağa çıkma yasağı kararı alındı.
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Kral Selman bin Abdulaziz tarafından Kovid-19 ile mücadele kapsamında yayımlanan kararnameyle bugünden itibaren ülke genelinde 21 gün süreyle kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
Saat 19.00 ile 06.00 arasında geçerli olacak sokağa çıkma yasağından güvenlik ve sağlık gibi hassas kurumlarda çalışanlar kapsam dışında tutuldu.
Vaka sayısı 511'e yükseldi
Kararnamede, vatandaşlara bu süre zarfında zorunlu haller dışında evlerinde kalmaları çağrısında bulunuldu.
Suudi Arabistan yönetimi dün Kovid-19 vaka sayısının 511'e yükseldiğini duyurmuştu.
Etiketler: Suudi Arabistan koronavirüs sokağa çıkma yasağıSon Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 10:12
Son Haberler
- 10:41
- 10:38
- 10:38
- 10:34
- 10:32
Sıradaki Haber
2020 Tokyo Olimpiyatları'nın kaderi dört hafta içinde belli olacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz