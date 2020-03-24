ABD'nin Virginia eyaleti Valisi Ralph Northam, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lise ve altı tüm kademeleri kapsayacak şekilde devlet okullarının eğitim-öğretim yılının sonuna kadar tatil edildiğini açıkladı.

Vali Northam, düzenlediği basın toplantısında, lise ve altı tüm kademe devlet okullarının eğitim-öğretim yılı sonuna kadar kapalı kalacağını duyurdu.

Northam ayrıca, spor salonları, sinemalar, eğlence mekanları ile temel ihtiyaçların karşılanması için faaliyet yürütmeyen tüm iş yerlerinin de kapatılacağını söyledi.

Salgın nedeniyle ülkenin zor zamanlardan geçtiğini belirten Northam, "Biliyorum önümüzdeki birkaç hafta, birkaç ay çok zor olacak. Hepimizin yaşam tarzlarımız konusunda köklü değişikler yapmamız gerekecek." diye konuştu.

Virginia'da okullar daha önce 2 ila 4 haftalığına tatil edilmişti.