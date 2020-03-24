Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Fred Grapperhaus, düzenlediği basın toplantısında, hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında aldığı yeni önlemleri ve kararları açıkladı.

Grapperhaus, daha önce alınan kararda 6 Nisan’a kadar iptal edilen planlanmış etkinliklerin ve toplantıların 1 Haziran’a kadar uzatıldığını söyledi.

Belediyelerin acil durum talimatı uygulayabileceklerini belirten Grapperhaus, orman, park ve sahil gibi kalabalık ortamların halka kapatılabileceğini kaydetti.

Kişilere 400 euro, kurum ve şirketlere 4000 euroya kadar ceza

Grapperhaus, dışarıda 3 ve daha fazla kişinin bir araya gelmesi ve kişiler arasında 1,5 metreden az mesafe olması halinde ceza kesileceğini belirterek, bu kapsamda kişilere 400 euroya, kurum ve şirketlere ise 4000 euroya kadar ceza uygulanacağını ifade etti.

Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü'nden (RIVM) yapılan yazılı açıklamada, vaka sayısının bir günde 545 artarak 4 bin 749’a, ölü sayısının 34 artarak 213’e çıktığı belirtilmişti.