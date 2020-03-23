Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'de 204 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Böylece toplam vaka sayısının 1442'ye çıktığı ifade edilen açıklamada, hastalardan 29'unun durumunun ağır olduğu, 41 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, kapalı ve açık alanlarda 10 kişiden fazla katılımcının bulunduğu toplantı ve etkinlikler yasaklanmıştı.

Ayrıca, market, eczane, benzin istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin 15 Mart’tan itibaren kapatılmasına karar verilmişti.