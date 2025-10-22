Açık 8.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.10.2025 00:12

Trump'tan "Putin" mesajı: Boşuna bir görüşme yapmak istemiyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le olası görüşmesinin ertelenmesi konusunda "Boşuna bir görüşme yapmak istemiyorum. Boşuna zaman harcamak istemiyorum." değerlendirmesini yaptı.

Trump'tan "Putin" mesajı: Boşuna bir görüşme yapmak istemiyorum
[Fotograf: Reuters]

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, Putin ile Budapeşte'de yapılması planlanan ancak askıya alındığı belirtilen zirveye ilişkin soruya, "Boşuna bir görüşme yapmak istemiyorum. Boşuna zaman harcamak istemiyorum." yanıtını verdi.

ABD Başkanı, sözlerinin devamında görüşmenin halen yapılabileceğini ima ederek, "Henüz bir karar vermedik." dedi.

Putin ile görüşmeyi neden iptal ettiğiyle ilgili bir soruya cevap veren Trump, "Ben bir şey söylemedim. Öyle olacağını söylemedim. Ne olacağını asla bilemezsiniz. Önümüzdeki 2 gün içinde ne yapacağımız konusunda size bilgi vereceğiz." diyerek, olası bir zirvenin halen mümkün olduğuna işaret etti.

ABD Başkanı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda halen bir ateşkesin mümkün olduğuna inandığını ifade etti.

Dün konuya ilişkin bir açıklama yapan Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında yakın gelecekte bir zirve yapılmasının beklenmediğini açıklamıştı.

AA muhabirine açıklama yapan ABD'li yetkili, "Dışişleri Bakanı (Marco) Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı (Sergey) Lavrov, verimli bir görüşme gerçekleştirdi. İki bakan arasında ek bir yüz yüze görüşme gerekli olmayacak ve Başkan Trump'ın yakın gelecekte Devlet Başkanı Putin ile bir görüşmesi planlanmamaktadır." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Trump, geçen hafta yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirebilmek amacıyla Rusya Devlet Başkanı Putin ile Budapeşte'de bir araya gelebileceğini açıklamıştı.

ETİKETLER
ABD Donald Trump Rusya Vladimir Putin
Sıradaki Haber
BM: Kış gelmeden Gazze'ye çok daha fazla barınak malzemesi girmeli
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:39
e-Nabız ve e-Devlet üzerinden organ bağışı yapılabiliyor
23:46
Komşular arasındaki tartışma taş ve sopalı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 5 yaralı
23:18
Şanlıurfa'nın koruk suyu "Asma Ekşisi" tescillendi
23:05
BM: Kış gelmeden Gazze'ye çok daha fazla barınak malzemesi girmeli
23:03
Bakan Kurum’dan İndere paylaşımı: Hikayemiz yeniden başlıyor
23:02
Macaristan'daki petrol rafinerisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi akademik yıla "İlk Ders Gazze" ile başladı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi akademik yıla "İlk Ders Gazze" ile başladı
FOTO FOKUS
Suyla dolan alt geçitte mahsur kalan engelli kadın kurtarıldı
Suyla dolan alt geçitte mahsur kalan engelli kadın kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ