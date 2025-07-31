Trump'tan kitlesel sınır dışı politikasına dev bütçe

Yeni kampanya, İkinci Dünya Savaşı’ndaki asker toplama afişlerini andıran propaganda görselleriyle dikkat çekiyor.

Posterlerde “AMERİKA SENİ ÇAĞIRIYOR” ve “YURDU KORU” gibi sloganlarla birlikte Trump ve üst düzey güvenlik yetkililerinin fotoğrafları yer alıyor.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, yaptığı açıklamada, “Ülkemiz tarihi bir dönemeçte. Yeteneğinize, deneyiminize ve cesaretinize her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var” dedi.

76.5 milyar dolarlık bütçe

Trump’ın bu ay imzaladığı vergi indirimleri ve harcama paketinde ICE için beş yıla yayılmış toplam 76.5 milyar dolar ayrıldı. Bu bütçenin:

45 milyar doları gözaltı kapasitesini artırmaya,

30 milyar doları ise 10 bin yeni personel alımına yönlendirilecek.

Amaç, yıllık 1 milyon sınır dışı işlemini gerçekleştirecek personel gücünü oluşturmak.

Yeni alınacak görevliler, ülke içinde artık yasal oturma hakkı bulunmadığı tespit edilen kişileri yakalama ve sınır dışı etme görevini üstlenecek.

ICE ajanları, mahkemelerde, sokaklarda ve iş yerlerinde maskeli operasyonlar düzenleyerek gözaltı yapmaları nedeniyle uzun süredir insan hakları savunucuları tarafından eleştiriliyor.

Askeri teçhizatla sokakta

ICE’in işe alım web sayfasında, zırhlı araçlar ve tam teçhizatlı görevlilerin yer aldığı görüntüler kullanılıyor.

ICE ayrıca göçmen davalarını yürütecek savcılar ve cezai soruşturma yürütecek araştırmacılar da arıyor.

Denetimsizlik ve kalite sorunu endişesi

Trump yönetiminin bu hızlı büyüme planı bazı uzmanları kaygılandırıyor. Eski ICE personel şefi Jason Houser, “Bu kadar hızlı alım yapılırsa, eğitim ve kalite standartlarından taviz verilmesi riski doğar” dedi.

2000’li yıllarda Sınır Devriyesi’ndeki hızlı büyümenin kötü örnek oluşturduğunu hatırlatan Houser, yetersiz denetimle birlikte personel suistimallerinde büyük artış yaşandığını vurguladı.

Houser ayrıca, ICE üzerindeki denetim mekanizmalarının son dönemde zayıflatıldığını belirterek, yeni personel alım sürecinin 3–4 yıl sürebileceğini, bu süreçte ICE’in özel güvenlik şirketleri ve Ulusal Muhafızlar gibi dış kaynaklara yönelebileceğini söyledi.

Trump yönetimi, yeni planla birlikte günde 3 bin sınır dışı işlemi gerçekleştirmeyi hedefliyor. Ancak bu hedefin, insan hakları, hukuki süreçlerin ihlali ve kurum içi etik standartların düşmesi gibi ciddi tartışmaları da beraberinde getireceği yorumları yapılıyor.