ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı mesajında Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile üçüncü zirve sinyali verdi.

Trump mesajında, "Kişisel ilişkimizin çok iyi devam ettiği konusunda Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile hemfikirim, belki mükemmel terimi daha doğru olur ve nerede durduğumuzu tam olarak anladığımızda üçüncü zirve çok daha iyi olabilir. Kuzey Kore, Başkan Kim öncülüğünde olağanüstü bir büyüme, ekonomik başarı ve zenginlik için muazzam bir potansiyele sahip." ifadelerini kullandı.

I agree with Kim Jong Un of North Korea that our personal relationship remains very good, perhaps the term excellent would be even more accurate, and that a third Summit would be good in that we fully understand where we each stand. North Korea has tremendous potential for.......