ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı mesajında Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile üçüncü zirve sinyali verdi.

Trump mesajında, "Kişisel ilişkimizin çok iyi devam ettiği konusunda Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile hemfikirim, belki mükemmel terimi daha doğru olur ve nerede durduğumuzu tam olarak anladığımızda üçüncü zirve çok daha iyi olabilir. Kuzey Kore, Başkan Kim öncülüğünde olağanüstü bir büyüme, ekonomik başarı ve zenginlik için muazzam bir potansiyele sahip." ifadelerini kullandı.

I agree with Kim Jong Un of North Korea that our personal relationship remains very good, perhaps the term excellent would be even more accurate, and that a third Summit would be good in that we fully understand where we each stand. North Korea has tremendous potential for....... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 Nisan 2019

Trump mesajına, "Kısa bir süre sonra gelebilecek, nükleer silahlar ve yaptırımların kaldırılabileceği günü sabırsızlıkla bekliyorum ve ardından dünyanın en başarılı uluslarından biri haline gelen Kuzey Kore'yi izleyeceğim!" diye devam etti.

....extraordinary growth, economic success and riches under the leadership of Chairman Kim. I look forward to the day, which could be soon, when Nuclear Weapons and Sanctions can be removed, and then watching North Korea become one of the most successful nations of the World! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 Nisan 2019

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'da yer alan habere göre, Kim, ülkesinin parlamentosunda yaptığı konuşmada, Trump ile olan kişisel ilişkilerinin "güçlü" olduğunu söyleyerek, ABD'nin yıl sonuna kadar adil ve her iki tarafın da kabul edebileceği bir anlaşma önermesi durumunda yeniden masaya oturmaya hazır olduğunu belirtti.

Nükleer silahsızlanma ve yaptırımların kaldırılması konusunda yaşanan anlaşmazlığın çözülebileceğini vurgulayan Kim, "Eğer ABD doğru tavır ve doğru yöntemle üçüncü zirveyi yapmayı teklif ederse, bir kez daha denemeye hazırız. ABD'nin ve Kuzey Kore'nin çıkarlarını aynı anda koruyan, adil ve karşılıklı olarak kabul edilebilir bir anlaşmaya imza atmaktan çekinmeyiz. Bu, tamamen ABD'nin konuya nasıl bir tavır ve matematik içinde yaklaştığına bağlı." dedi.

Trump-Kim zirvesinden sonuç çıkmamıştı

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Vietnam'ın başkenti Hanoi'de 27-28 Şubat'ta düzenlenen ikinci zirveden bir sonuç çıkmamıştı.

Trump, Kim ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." demişti.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho ise zirvede yaptırımların kısmen kaldırılmasını talep ettiklerini söylemişti. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore ile görüşmelerin süreceğini ifade etmişti.

Kaynak: TRT Haber, Reuters