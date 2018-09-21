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Trump'tan kasırga felaketzedelerine şaşırtan espri

ABD Başkanı Donald Trump, Florence Kasırgası'nın arka bahçesine yat uçurduğu felaketzede bir aileye ''En azından bu işten güzel bir tekneniz olmuş'' dedi.

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Trumptan kasırga felaketzedelerine şaşırtan espri

ABD'de en az 37 can alan Florence Kasırgası'nın sular altında bıraktığı Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerinden şimdi de ABD Başkanı Donald Trump geçti.

Yardım faaliyetlerine katılıp felaketzedelere moral vermek için bölgeyi ziyaret eden Trump, Florence Kasırgası'nın arka bahçesine yat uçurduğu felaketzede aileye ''En azından bu işten güzel bir tekneniz olmuş'' dedi.

Sahibi olduğu golf kulübünü sordu

Trump, bir yardım toplantısı sırasında sahibi olduğu golf kulübünün de yer aldığı Norman Gölü çevresinde durumun nasıl olduğunu sordu. Toplantıya katılanlara ''Neden olduğunu size söyleyemem ama o bölgeyi seviyorum'' diye 'espri' yaptı. 

Kaynak: Sputnik International

Etiketler: kasırga, Trump, tekne
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