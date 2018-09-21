Korelerarası zirveye damga vuran 2 tonluk hediye

Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in basın sekreteri Yoon Young-chan gazetecilere verdiği demeçte, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un Moon'a 2 ton mantar hediye ettiğini söyledi.

Kore Yarımadası'nda "Songyi", Japonya'da ise "Matsutake olarak bilinen yabani çam mantarının kilosunun 4 bin lira olduğu açıklandı.

Pyongyang'da Korelerarası barış zirvesi

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, geçtiğimiz gün Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da düzenlenen liderler arası zirvenin ikinci aşaması için yeniden bir araya gelmişti.

Kim, Pyongyang'daki görüşmelerin Kuzey ve Güney arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde yeni bir safha açtığını söylemiş, zirvenin ardından yayımlanan bildiride, ABD'nin gerekli adımları atması halinde, Kuzey Kore'nin yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması konusunda daha fazla adım atacağı vurgulanmıştı.

Kaynak: Reuters