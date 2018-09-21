Küresel büyümeye "Önce Amerika" freni

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü tarafından yayımlanan "Küresel Büyüme Üzerindeki Yüksek Belirsizlik Tartışması" başlıklı raporun ardından OECD baş ekonomisti Laurence Boone, Trump'ın korumacı politikası konusunda uluslararası piyasalara uyarılarda bulundu.

"Trump'ın politikasının devam etmesi durumunda büyümenin yavaşlaması riskiyle karşı karşıya kalabiliriz" diyen Boone, "Küresel büyüme şu anda çok yüksek bir seviyede, ancak mevcut riskler, özellikle korumacılık, devam eden büyümeyi yavaşlatabilir" ifadelerini kullandı.

2017 yılında yüzde 5 olan büyüme oranın 2018'in ilk yarısında yüzde 3'e düşmesinin ardında Trump'ın "Önce Amerika" politikası ve Çin ile yaşanan ticari anlaşmazlıklar var diyen Boone, ABD'nin Avrupa ve Kuzey Amerika'daki ticaret ortakları üzerinde yarattığı baskının da düşüşte etkisinin olduğunu söyledi.

"Yaşam standartları üzerinde olumsuz etkisi olacak"

OECD raporunda, "Ticaret gerilimlerindeki artış, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan piyasa ekonomilerine zarar vererek, iş ve yaşam standartları üzerinde önemli olumsuz etkilere yol açacak" denildi.

"Ticaret savaşı" nasıl başladı?

ABD ile Çin arasında bir "ticaret savaşının" başlangıcı olarak görülen gelişmeler, Trump yönetiminin 23 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesiyle başladı.

Çin, Washington'un çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik ek gümrük vergilerine cevaben nisan ayı başında ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ila yüzde 25 arasında değişen tarifeler getirdi.

ABD yönetimi, ayrıca Çin'in, Amerikalı şirketlerin teknolojilerini ve fikri mülkiyetlerini ele geçirmeye yönelik usulsüz faaliyetleri gerekçesiyle toplam 50 milyar değerindeki Çin menşeli ürüne, temmuz ve ağustos aylarında yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamasını yürürlüğe koydu.

Pekin yönetiminin, ABD'nin sadece Çin'i hedef alan bu hamlesine tepkisi gecikmedi. Çin Ticaret Bakanlığı, bu karara cevaben ABD'den ithal edilen 50 milyar dolar tutarındaki 659 ürünü yüzde 25 gümrük vergisine tabi tutmaya başladı.

Atılan son adımda ise ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den ithal edilen 200 milyar dolarlık ürüne 24 Eylül'den itibaren yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacağını bildirdi.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın resmi verilerine göre, geçen sene Çin'den ithal edilen tüm malların toplam değeri yaklaşık 505,5 milyar dolara tekabül etmişti. Bu yılın ilk yarısında Çin'den ithal edilen ürünlerin toplam değeri ise 250 milyar dolar civarında gerçekleşti.

Kaynak: AFP