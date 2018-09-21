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Vietnam Devlet Başkanı Quang hayatını kaybetti

Vietnam Devlet Başkanı Tran Dai Quang, geçirdiği rahatsızlık sonucu 61 yaşında yaşamını yitirdi.

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Vietnam Devlet Başkanı Quang hayatını kaybetti

Vietnam'da 2016 yılında devlet başkanlığı görevine gelen Tran Dai Quang, Hanoi'deki bir askeri hastanede yerel saatle 10.00 sularında hayatını kaybetti.

Son zamanlarda sağlık durumu ağırlaşan Devlet Başkanı'nın, yurt içinde ve yurt dışında tedavi gördüğünü belirten hastane yetkilileri, Quang'ın rahatsızlığı hakkında bilgi paylaşmadı.

Quang'ın en son Komünist Parti'nin bir Politbüro toplantısında ve Çinli bir delege için verilen resepsiyonda halkın karşısına çıktığı kaydedildi. Quang, devlet başkanı olmadan önce kamu güvenliği bakanıydı.

Kaynak: AA 

 

Etiketler: Vietnam, tran dai quang
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