Trump'tan Kaşıkçı açıklaması: Türkiye güçlü bir şekilde konuyu inceliyor

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’a yakınlığıyla bilinen Fox TV kanalına, 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin açıklamalar yaptı.

"Olaya tepkim, Kral ve Veliaht Kral'ın konuyu bilip bilmemesine bağlı"

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a giderek Veliaht Prens Muhammed bin Salman’la bir araya geldiğini bildiren Trump, "Şu anda Veliaht Kral ile birlikte, ne olup bittiğini anlamaya çalışıyor. Çok fazla şey belirlenecek" dedi.

"Türkiye güçlü bir şekilde konuyu inceliyor." diyen Trump, şunları söyledi:

"Hep birlikte bakıyoruz. Türkiye ve Suudi Arabistan güçlü bir şekilde meseleyi inceliyor. Kaşıkçı olayına tepkim, Kral ve Veliaht Kral'ın konuyu bilip bilmemesine bağlı. Öncelikle, ne oldu? Ya da onlar biliyor muydu? Eğer bilgileri dahilinde olduysa bu çok kötü."

"Suudi Arabistan Veliahtı, olayla ilgili hiçbir bilgisi olmadığını söyledi"

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabundan yaptığı paylaşımda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda görüştüğü bilgisini paylaştı.

Trump, bin Salman'ın kendisine Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili İstanbul’daki konsolosluk binasında ne olduğuna dair bilgisi olmadığını söylediğini belirtti.

Donald Trump, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Az önce Suudi Arabistan Veliahtı ile konuştum ve Türkiye’deki konsolosluk binasında olup bitenle ilgili hiçbir bilgisi olmadığını söyledi. Bin Selman, telefon görüşmesi sırasında Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile birlikteydi. Bu konudaki soruşturmayı tamamlamak için hızlıca ilerleteceğini söyledi. Cevaplar kısa süre içinde gelecek."

Olay

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.

Kaynak: AA