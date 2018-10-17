Birleşmiş Milletler'den Filistin'e destek

Filistin'in başkanlığına ilişkin karar tasarısına, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan oylamada 146 üye "evet" dedi.

Karara, ABD, İsrail ve Avustralya karşı çıktı.

193 üyeli Genel Kurul'daki oylamada 15 ülke çekimser kaldı, 29 ülke ise oy kullanmadı.

Kararla, Birleşmiş Milletler üyesi olmayan Filistin, G77+Çin Grubu adına açıklama yaparken ve teklifler sunarken üye ülke gibi hareket edebilecek, cevap verme hakkını kullanabilecek.

"Filistin bu güveni boşa çıkarmayacak"

Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, kararın kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, ''Filistin, bu güvene layık olduğunu kanıtlamak için hiçbir çabayı boşa çıkarmayacak'' dedi.

ABD'nin Temsilcisi Nikki Haley ise yazılı bir açıklama yaparak, ülkesinin Filistin'i devlet olarak tanımadığını ve bu oylamaya da karşı çıktığını belirtti.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2012'de Filistin'in ''gözlemci kuruluş'' olan statüsünün, ''üye olmayan gözlemci devlet'' statüsüne yükseltilmesine karar vermişti.

Bu kararla Filistin, Genel Kurulu'ndaki bazı oylamalara ve Birleşmiş Milletler bünyesindeki uluslararası örgütlere katılma hakkı kazanmıştı.

Kaynak: TRT Haber