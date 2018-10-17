Fas'ta tren kazasında ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi

Fas devlet televizyonu, ülkenin kuzeybatısındaki Kuneytıra ile başkent Rabat arasında sefer yapan bir trenin, Bouknadel beldesinde raydan çıkarak devrildiğini duyurmuştu. Haberde, olayda en az 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 86 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.

Rabat İstinaf Mahkemesi Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, kazada ölenlerin sayısının 7'ye çıktığı, yaralanan 125 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Kraliyet Divanı ise kazanın nedenini belirlemek üzere inceleme başlatıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA