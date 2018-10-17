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ABD: Pompeo Türkiye ziyaretinde "Kaşıkçı" konusunu görüşecek

ABD Dışişleri Bakanı Sözcüsü Heather Nauert, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin görüşmeler kapsamında Türkiye'ye geleceğini bildirdi.

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ABD: Pompeo Türkiye ziyaretinde &quot;Kaşıkçı&quot; konusunu görüşecek

ABD Dışişleri Bakanı Sözcüsü Heather Nauert, "Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunu görüşecek ve ABD'nin Türkiye'ye yaptığı soruşturma konusunda yardım teklifini yineleyecek." dedi.

Sözcü Nauert, Bakan Pompeo'nun Türkiye ziyaretine dair yazılı bir açıklama yaptı.

Nauert açıklamasında, "Bakan Pompeo, Papaz Andrew Brunson'un serbest bırakılmasına dair memnuniyetini belirtmek ve diğer ikili önemi olan konuları görüşmek üzere Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Nauert, açıklamasında "Bakan ayrıca kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunu görüşecek ve ABD'nin Türkiye'ye yaptığı soruşturma konusunda yardım teklifini yineleyecek." bilgisine yer verdi.

Olay

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirlenmişti.

Kaynak: AA

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