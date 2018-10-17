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ABD Genelkurmay Başkanı Dunford: Çok yakında Münbiç'te kişileri taramadan geçireceğiz

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Münbiç'te verilen direktifi yerine getirdiklerini belirterek, "Çok yakında da Münbiç'te kişileri taramadan geçireceğiz" dedi.

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ABD Genelkurmay Başkanı Dunford: Çok yakında Münbiçte kişileri taramadan geçireceğiz

ABD Genelkurmay Başkanı Josef Dunford, Washington'da, ABD Başkanı Doanld Trump'ın DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dunford toplantıda, iki müttefik ülkenin Münbiç'te ortak devriyeye başlamasının gecikmesiyle ilgili bir soru üzerine, koordineli bağımsız devriyeleri derhal başlattıklarını ve Münbiç yol haritasının geri kalanı üzerinde ortak çalışma yürüttüklerini açıkladı.

"Acil güvenlik konularına hemen müdahale edildi"

Dunford, "Ortak devriyelere gelince, önce personel planı geliştirmeliyiz. Daha sonra bu ortak devriyeleri gerçekleştirmek için seçtiğimiz kişileri eğitmemiz lazım. Açıkçası rasyonel bir adımla ilerliyoruz. Bir aciliyet söz konusu değildi. Acil güvenlik konularına hemen müdahale edildi" dedi.

Orgeneral Dunford, Münbiç yol haritasında ortak devriyelerin başlamasıyla ilgili bir takvimin söz konusu olmadığını savundu.

"Yakında Münbiç'te kişileri taramadan geçireceğiz"

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile son üç haftada iki kez görüştüğünü hatırlatan Dunford, "Şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Trump'ın bize Münbiç'te güvenliği sağlama konusunda verdikleri direktifi yerine getirdiğimize inanıyoruz. Çok yakında da, siyasi kısmında Münbiç'te kişileri taramadan geçireceğiz" dedi.

Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı ile görüşecek

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğü iddialarını, Suudi mevkidaşı ile görüşüp görüşmediğine ilişkin bir soru üzerine Dunford, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı ile ayrıca görüşeceğini söyledi.

Dunford, Washington ve Riyad arasındaki askeri ilişkilerin etkilenip etkilenmeyeceğine sorusuna ise, "Elbette ki askeri ilişkilerde herhangi bir değişiklik, politika değişikliği olacaktır. Ancak daha çok erken. Spekülasyonda bulunamam" yanıtını verdi.

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford
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