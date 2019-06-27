ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan’ın ülkesine uyguladığı yeni gümrük tarifelerinin kabul edilemez olduğunu ve geri çekilmesi gerektiğini belirtti.

Japonya'daki G20 Zirvesi çerçevesinde Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya gelecek Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Başbakan Modi ile yıllardır ABD’ye çok yüksek gümrük tarifeleri koyan Hindistan’ın, tarifeleri daha da artırdığı gerçeği hakkında konuşmak için sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı.

I look forward to speaking with Prime Minister Modi about the fact that India, for years having put very high Tariffs against the United States, just recently increased the Tariffs even further. This is unacceptable and the Tariffs must be withdrawn! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 27, 2019

Trump, Yeni Delhi yönetiminin ABD’ye yönelik bu ay başlattığı ek gümrük tarifelerinin kabul edilemez olduğunu ve geri çekilmesi gerektiğini vurguladı.

İki ülke arasında ticaret gerginliği

Yeni Delhi’nin şubat ayında uygulamaya başladığı e-ticaret alanındaki yeni kurallarının Amerikan küresel e-ticaret şirketi Amazon ve perakende devi Walmart Inc. gibi firmaları etkilemesi Trump yönetiminin tepkisine sebep olmuştu. Hindistan’ın yerli satıcılarını koruyan bu yasaya göre yabancı e-ticaret platformları kendi ürünlerini satamayacak ve üreticilere ayrıcalıkta bulunmadan aracı platformlar olarak faaliyet gösterecek.

Hindistan, Washington’ın gelişmekte olan ülkelere sunduğu bazı ürünlerin ABD’ye gümrüksüz girişine imkan sağlayan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) programından bu ayın başında çıkarılmıştı. Yeni Delhi’nin bu programdan çıkarılmasının 5,6 milyar dolarlık ticari ürününü etkilemesi öngörülüyor.

Washington’ın Mart 2018’den itibaren uygulamaya başladığı yüksek çelik ve alüminyum tarifelerinden Yeni Delhi’yi muaf tutmayı reddetmesi üzerine Hindistan, Haziran 2018'de ABD ürünlerine gümrük vergisinin yüzde 120 artıracağını duyurmuş fakat iki ülke arasındaki ticari müzakereler nedeniyle bu uygulama ertelenmişti.

Trump yönetiminin GTS kararı üzerine Hindistan, bu ayın ortasında aldığı bir kararla ABD'den ithal edilen 28 ürüne ek gümrük vergisi uygulamaya başlamıştı.

ABD-Hindistan ticaret hacmi geçen yıl 142 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Bu rakamın 2001 yılından bu yana 7 kat arttığı belirtiliyor.

Kaynak: AA