ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan’ın ülkesine uyguladığı yeni gümrük tarifelerinin kabul edilemez olduğunu ve geri çekilmesi gerektiğini belirtti.

Japonya'daki G20 Zirvesi çerçevesinde Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya gelecek Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Başbakan Modi ile yıllardır ABD’ye çok yüksek gümrük tarifeleri koyan Hindistan’ın, tarifeleri daha da artırdığı gerçeği hakkında konuşmak için sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı.

I look forward to speaking with Prime Minister Modi about the fact that India, for years having put very high Tariffs against the United States, just recently increased the Tariffs even further. This is unacceptable and the Tariffs must be withdrawn!