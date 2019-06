Sosyal medya sitesi Twitter’dan Demokratlara çağrı yapan ABD Başkanı Donald Trump, muhataplarına yasa dışı göçmenler konusunda görüşme şansı vermek istediğini söyledi.

Meksika’nın kendilerine verdiği destekle yasa dışı göçmen probleminin aşılacağını belirten Trump, Demokratlarla görüşmeleri kastederek, “Muhtemelen olmayacak ancak denemeye değer. 2 hafta ve büyük sınır dışı başlasın” ifadelerini kullandı.

I want to give the Democrats every last chance to quickly negotiate simple changes to Asylum and Loopholes. This will fix the Southern Border, together with the help that Mexico is now giving us. Probably won’t happen, but worth a try. Two weeks and big Deportation begins!