Melbourne'de Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Broadmeadows semtindeki Hume Belediyesi meydanında düzenlenen gösteriye, Avustralyalı Türklerin yanı sıra farklı etnik kökenlerden kişiler katıldı.

Kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının organizasyonunda düzenlenen ve Kur’an-ı Kerim okunarak başlayan gösterideki konuşmalarda, Muhammed Mursi'nin ölümünden sorumlu tutulan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve yönetimi sert sözlerle kınandı.

Darbeci yönetim aleyhine sloganlar atan göstericiler, üzerinde Muhammed Mursi'nin fotoğrafının yer aldığı "Şehit Başkan Mursi" yazılı pankartlar taşıdı.

"Mursi’nin ölümünden Mısır rejimi sorumlu"

Gösterinin organizasyon komitesindeki Mısır kökenli Avustralyalı Mamoud Hegazy, Mursi’nin ölümünden Mısır rejiminin sorumlu olduğunu savundu.

Sisi rejiminin hapishanedeki şartları bilerek ağırlaştırdığını belirten Hegazy, "Mursi’nin ölümünden kesinlikle Mısır rejimi sorumlu. Ona asla sağlıklı yiyecek vermediler, cezaevinde iyi şartlarda kalmadı. Tansiyon ve şeker hastasıydı. Bilerek onu tıbbi yardımlardan ve sağlıklı yiyeceklerden mahrum bıraktılar, yemeklerini vaktinde vermeyerek farklı sağlık sorunlarıyla baş başa bıraktılar" ifadelerini kullandı.

"Mısır’da demokrasiye operasyon yapıldı"

Mısır’daki darbe ve ardından yapılan idamlara sessiz kalan Batı dünyasının, gözleri önünde yaşanan insan hakları ihlallerine çifte standart uygulayarak sessiz kaldığını hatırlatan Hegazy, sözlerini şöyle tamamladı:

"Demokrasiye operasyon yapıldı. Dünya, Mısır ve Orta Doğu’da olanlara sessiz kalıyor. Aslında demokrasiyi savunduğunu söyleyen Batı dünyası demokrasiye karşı davranış sergiliyor."

Mahkeme salonunda vefat etti

Mısır'da askeri darbeyle iktidardan uzaklaştırılan 67 yaşındaki Muhammed Mursi, 17 Haziran’da "casusluk" suçlamasıyla yargılandığı mahkeme salonunda vefat etmişti.

Muhammed Mursi, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i istifaya zorlayan 2011 yılındaki halk devriminin ardından 2012'de ülke tarihinde demokratik yollarla göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olmuştu.

Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından yapılan askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

Kaynak: AA