Etiyopya resmi televizyonun verdiği bilgiye göre, Amhara eyaletinin başkenti Bahirdar'daki yerel hükümeti hedef alan darbe girişiminde, Amhara eyalet başkanı Ambachew Mekonnen ve danışmanı saldırıya uğradı.

Saldırıda eyalet başkanı ve danışmanının hayatını kaybettiği belirtilirken, darbe girişiminin arkasında bir genaralin olduğu duyuruldu.

"Genelkurmay Başkanı yaralandı"

Başbakan Abiy Ahmed Ali daha önce yaptığı açıklamada, Genelkurmay Başkanı General Seare Mekonnen'in Amhara eyaletindeki darbe girişimi sırasında açılan ateş sonucu yaralandığını aktarmıştı.

Bir televizyon kanalına konuşan Başbakan Abiy Ahmed Ali, darbe girişiminde ölen ve yaralananlar olduğunu söylemiş ancak sayıyla ilgili net bilgi vermemişti.

Ülke 9 farklı eyaletten oluşuyor

Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti’nin idari yapısı, etnik kökenlere göre şekillendirilmiş 9 farklı eyaletten ve ayrıca Addis Ababa ve Dire Dawa gibi 2 farklı özel şehir yönetiminden oluşuyor.

Oromo ve Amhara halkı, ülkenin en büyük etnik grupları olma özelliğini taşıyor. Yaklaşık 100 milyon nüfusa sahip ülkede, nüfusun yaklaşık yüzde 35'ini Oromolar, yüzde 27'lik kısmını Amharalar oluşturuyor.

Son dönemde etnik milliyetçiliğin ve etnik çatışmaların artışa geçtiği ülkenin farklı eyaletlerinde çok sayıda silahlı milis grup var.

Kaynak: Reuters, AA