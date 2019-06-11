ABD merkezli CNBC'ye konuşan Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Japonya'da gerçekleşecek G20 zirvesini boykot etmesi durumunda ABD’nin Çin ithalatına daha fazla vergi uygulayacağını açıkladı.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret savaşına son verecek bir adım atılması ihtimaline değinen Trump, Çinli meslektaşının G20'ye katılacağına dair umutlarını dile getirdi.

Trump, "G20'ye sanırım katılacağım ve Bay Şi gelmezse şaşırırım. Onunla inanılmaz bir ilişkimiz var ve aslında o inanılmaz biri" dedi.

Çin, Başkan Şi'nin katılımını henüz onaylamadı.

Ticaret savaşı nasıl başladı?

ABD ile Çin arasında bir "ticaret savaşı"nın başlangıcı olarak görülen gelişmeler, Trump yönetiminin 23 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma, sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesiyle başladı. Çin ise Washington'ın çelik ve alüminyum ürünlerine ek gümrük vergilerine cevaben, nisan ayı başında ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ile yüzde 25 arasında değişen tarifeler getirdi.

Trump ateşkesin hemen ardından uyarmıştı

Aylar süren ve dünya ekonomisine ağır fatura çıkaran tarife savaşının ardından G20 Zirvesi’nde bir araya gelen Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 90 günlük bir ateşkes konusunda mutabakata vardı. Ancak mutabakatın ardından Trump, "Anlaşma olmazsa benim ‘vergi adam’ olduğumu hatırlayın" ifadelerini kullandı.

Trump'ın ikinci adımı

ABD Ticaret Temsilciliği, Çin Başbakan Yardımcısı Liu He ve Trump'ın Washington'daki üst düzey ticaret yetkilileri arasındaki iki günlük görüşmelerin yapıldığı sırada Çin'den ithal 200 milyar dolar değerinde ürüne yönelik yüzde 10 gümrük vergisinin yüzde 25'e yükseleceğini açıkladı.

Kaynak: Sky News