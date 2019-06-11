Güney Kore merkezli Geçiş Adaleti Çalışma Grubu tarafından, Kuzey Kore'den kaçan 610 sığınmacının tanıklıkları ve uydu görüntüleriyle yaptığı yer teşhislerine göre, ülkede halka açık idamların yapıldığı 323 yer tespit edildiği açıklandı.

İdam mangasıyla ateş edilerek veya asılarak icra edilen infazların nehir yatakları, tepeler, tarlalar, pazar meydanları ve okul bahçelerinde, halkın gözü önünde gerçekleştirildiği ileri sürüldü.

Kurbanlara temsil hakkının tanınmadığı göstermelik yargılamalarla icra edilen infazların ardından cesetlerin ailelere verilmediği, dağlık alanlara atıldığı ve yakılarak imha edildiği iddiasında bulunuldu.

Kuruluş, uydu görüntüleriyle tespit edilen idam alanlarının yerlerini delillerin karartılmasını önlemek amacıyla yayınlamadı.

Kamu idamlarına tanık olan en genç kişi 7 yaşında

Grup, 1960'lı yıllardan bu yana her on yılda bir tanımlanamayan yerlerde gerçekleşen 35 infazı inceledi.

Bu infazlardan 6'sının asılarak 29'unun ateş açılarak gerçekleştiği açıklandı.

İnfazlarda genellikle yüzlerce insan, bazen de binden fazla insandan oluşan kalabalıklar toplandığı belirtildi. Grup, bir kamu idamına tanık olan en genç kişinin 7 yaşında olduğunu açıkladı.

Trump: Kim'i suçlamayı seviyorlar

Geçtiğimiz gün iddialar hakkında düşüncesi sorulan Trump ise, “Raporların doğru olup olmadığını bilmiyorum. Kim Jong Un'u suçlamayı seviyorlar” dedi.

İddialar, Kim Jong-Un liderliğindeki ülkenin tüm uluslararası baskı ve eleştirilere rağmen, insan haklarına aykırı yargısız infaz ve orantısız cezalandırma uygulamalarını sürdürdüğüne işaret ediyor.

Birleşmiş Milletlerin 2014'de yayınladığı raporda, ülkede idam cezalarının siyasi ve diğer suçlarda yargılayarak veya yargısız, gizli veya açık olarak sıkça uygulandığı belirtilmişti.

Kaynak: Reuters, AA