ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı Twitter'dan Suriye'de ele geçirdikleri DEAŞ'lı teröristlerle ilgili açıklama yaptı.

Suriye'de DEAŞ ile mücadele kapsamında bin 800 militanın esir alındığını belirten Trump, "Bu tehlikeli mahkumlara ne olacağı konusunda karar alınıyor. Avrupa ülkeleri hiç yardımcı olmuyor. Kendi yararlarına olmasına rağmen mahkumları geri almayı reddediyorlar. İyi değil" ifadesini kullandı.

We have 1,800 ISIS Prisoners taken hostage in our final battles to destroy 100% of the Caliphate in Syria. Decisions are now being made as to what to do with these dangerous prisoners....