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Trump'ın Özel Kalem Müdürü Meadows koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Kalem Müdürü Mark Meadows'un yeni tip koronavirüse yakalandığı bildirildi.
ABD'den ismi açıklanmayan iki üst düzey yetkili, Trump'ın Özel Kalem Müdürü Meadows'un dün COVID-19 testi yaptırdığını ve testin sonucunun pozitif çıktığını aktardı.
Yetkililer Meadows'un durumuna ilişkin ayrıntı paylaşmadı.
Meadows, başkanlık seçiminin yapıldığı 3 Kasım'da Trump'la seyahat etmişti.
Meadows'un çarşamba günü erken saatlerde maskesiz dışarı çıktığı da basına yansımıştı.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 7 Kasım 2020 Cumartesi 10:43
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