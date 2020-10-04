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Trump'ın Özel Kalem Müdürü Luna'da COVID-19 tespit edildi
[Fotoğraf: Reuters]
ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Kalem Müdürü Nicholas Luna, yeni tip koronavirüse (COVID-19) yakalandı.
ABD medyasındaki haberlerde, kişisel yardımcısı olarak sürekli Trump’a eşlik eden Luna’nın, Trump’ta COVID-19'a rastlanmasından sonra yaptırdığı test sonucunun pozitif çıktığı kaydedildi.
Donald Trump’ın ekibinden, yakın danışmanı Hope Hicks, Beyaz Saray Danışmanı Kellyanne Conway, kampanya menajeri Bill Stepien ve en son kampanya danışmanı olarak görev yapan eski New Jersey Valisi Chris Christie de COVID-19 testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı.
Etiketler: nicholas luna donald trump koronavirüsSon Güncelleme: 4 Ekim 2020 Pazar 15:13
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