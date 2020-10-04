Gazze'deki Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı tarafından alınan kararın ardından Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan kentler ile Refah ve Han Yunus'taki Filistinliler namazlarını camilerde eda etti.

COVID-19 vakalarının yoğunlukta görüldüğü Gazze kenti ve kuzey illerde ise camilerin hala kapalı olduğu belirtildi.

Han Yunus Vakıflar Müdürü Muhammed el-Galeban, yaptığı açıklamada, camilere gelen Filistinlilerin COVID-19 tedbirlerine dikkat ettiğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Galeban, Bakanlığa bağlı komitelerin, düzenli olarak camileri dezenfekte ettiğini ifade etti.

Bakanlık, dün yaptığı açıklamada, camilerin sadece farz namazlar için açık olacağını bildirmişti.

Gazze Şeridi'nde karantina merkezlerinin dışında ilk COVID-19 vakasının tespit edilmesinin ardından 24 Ağustos'ta başlayan sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

Yasağa rağmen Gazze'deki yerleşim bölgelerinde COVID-19 vakalarındaki hızlı artış dikkati çekiyor.