ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüse yakalanmasının ardından ülkenin birçok eyaletinden yüzlerce kişi, Başkanın tedavi gördüğü hastanenin önüne gelerek destek mesajları paylaştı.

Destekçilerden biri, "Başkan şu anda koronavirüs nedeniyle zor zamanlar geçiriyor. Biz onun için güçlü duruyoruz; onun bizim için güçlü durduğu gibi." ifadelerini kullanırken bir diğer ise, "Siyah ya da beyaz olmanız önemli değil. Bütün hayatlar önemlidir. Başkana ırkçı diyenler var. Başkan ırkçı değil, ırkçılıkla Trump'ı bağdaştıramazsınız." diye konuştu.

Gösteri sırasında şüpheli paket tespit edilince alan kısa süreliğine boşaltıldı.

Paket temiz çıkınca taraftarları gösteriye devam etti.

Kamera: Ali Çilesizoğlu