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Azerbaycan ordusundan Ermeni sivillere: Hedefimiz askeri tesisler
[Fotoğraf: AA]
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun Ermenistan işgali altındaki bölgelerde yaptığı operasyonlarda sivil nüfusu değil, askeri tesisleri hedef aldığı vurgulandı.
Bakanlığın web sayfasında yayımlanan açıklamada, Azerbaycan ordusunun sivil nüfusu, sivil tesisleri veya sivil altyapıyı hedef almadığının altı çizildi. Ordunun hedefinde Ermenistan tarafından işgal edilen topraklardaki atış mevzileri ile askeri tesisler ve askeri altyapının olduğu kaydedildi.
Sivillere çatışma bölgelerinden uzak durma çağrısının yapıldığı açıklamada, bölgeden sivil tahliyeleri için uygun koşulların oluşturulacağı ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, sivillere Cenevre Sözleşmesi esaslarına göre muamelede bulunulacağı belirtildi.
Etiketler: azerbaycan son gelişmeler Ermenistan Azerbaycan KarabağSon Güncelleme: 4 Ekim 2020 Pazar 13:40
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