Hacıyev: Ermenistan bir terör devletidir
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, "Ermenistan bir terör devletidir" dedi, Azerbaycan'a yönelik savaş suçları işlendiğini söyledi. Hacıyev, Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan'ın da ağır yaralandığını duyurdu.
Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentinde sivil yerleşim yerlerini hedef almasının ardından basın toplantısı düzenleyen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Azerbaycan şehirlerine parça tesirli bombaların atıldığını söyledi.
Hacıyev, Gence, Horadiz, Beylegan ve Terter'e yönelik saldırılar olduğunu açıkladı.
Hacıyev, son günlerde Azerbaycan şehir ve köylerine atılan mermi sayısının 10 binden fazla olduğunu belirtti.
"Ermenistan savaş suçlarına devam ediyor"
"Ermenistan bir terör devletidir" diyen Hacıyev, Ermenistan liderlerinin Azerbaycan'a karşı savaş suçlarını devam ettirdiğini, sivillere yönelik saldırıların belgelenerek uluslararası kuruluşlara sunulacağını kaydetti.
Dağlık Karabağ'ın sözde lideri ağır yaralandı
Azerbaycan'ın Ermenistan saldırılarını cevapsız bırakmadığını söyleyen Hikmet Hacıyev, bir sığınakta gizlenen Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan'ın da ağır yaralandığını duyurdu.
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