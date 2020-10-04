İsrail Ulusal İstihdam Servisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle başlatılan karantina nedeniyle 18 Eylül'den bu yana 207 bin 191 kişi işsizlik ödeneği başvurusunda bulundu.

Bu verilerle ülkedeki işsiz sayısı, 595 bini ücretsiz izne ayrılanlar olmak üzere toplam 936 bine yükseldi.

İsrail yönetimi, COVID-19 vakalarındaki sert yükseliş nedeniyle 18 Eylül'den başlayarak 3 haftalığına karantina kararı almıştı.

Vaka sayısı 265 bini geçti

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'de COVID-19 vaka sayısı 265 bini geçerken, 1692 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.