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Azerbaycan ordusu Ermeni hedeflerini böyle vurdu
Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait hedeflerin imha görüntülerini paylaştı.
Azerbaycan ordusu Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonu kararlılıkla sürdürüyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığınca paylaşılan yeni görüntülerde, Ermeni güçlere ait hedeflerin imha edildiği görülüyor.
Etiketler: ermenistan son dakika Dağlık Karabağ azerbaycan son durum azerbaycan son dakika azerbaycan savunma bakanlığı azerbaycan ordusu azerbaycan ermenistanSon Güncelleme: 4 Ekim 2020 Pazar 10:47
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