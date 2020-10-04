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İşte Azerbaycan ordusunun komuta merkezi
[Fotoğraf: Azerbaycan Savunma Bakanlığı]
Azerbaycan, Ermeni işgaline karşı yürütülen operasyonun komuta merkezine ait kareleri paylaştı.
Azerbaycan ordusu Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonu kararlılıkla sürdürüyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, söz konusu operasyonun komuta merkezine ait kareleri paylaştı.
[Fotoğraf: Azerbaycan Savunma Bakanlığı]
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