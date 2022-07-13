Haber Giriş: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 00:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trump'ın Kongre baskınıyla ilgili ifade verecek tanığa ulaşmaya çalıştığı ortaya çıktı
[Fotograf: Reuters]
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınını soruşturan özel komitenin ifadeye çağırdığı bir tanık ile irtibata geçmeye çalıştığı ve konunun Adalet Bakanlığına bildirildiği ortaya çıktı.
ABD'de Temsilciler Meclisi 6 Ocak Komitesi Üyesi Cumhuriyetçi Liz Cheney, bugünkü oturumda açıklamalarda bulundu.
Cheney, Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın komitede ifadeye çağırılan bir tanık ile iletişime geçmeye çalıştığını ve komitenin bu konuda Adalet Bakanlığına bilgi verdiğini söyledi.
Ayrıca oturumda Trump'ın 6 Ocak günü atmaya hazırlandığı ancak sadece "taslak" olarak kalan tweeti de ortaya çıktı. Üzerinde "Başkan tarafından görüldü" ibaresi olan Twitter kaydında, Trump'ın göstericileri Kongreye yürümeye çağırdığı görülüyor.
Komite, bugünkü oturumunda, Oath Keepers başta olmak üzere aşırı sağcı örgütlerin mensuplarını dinleyerek, bu grupların Kongre baskınındaki rolü ile Trump arasındaki bağı sorguladı.
Etiketler: Donald Trump ABD Joe Biden ABD Başkanlık Seçimleri
Son Haberler
- 00:46
- 00:36
- 00:41
- 00:32
- 00:28
Sıradaki Haber
Avusturya ve Almanya'dan olası bir doğal gaz krizine karşı iş birliği
Yükleniyor lütfen bekleyiniz