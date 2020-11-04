Haber Giriş: Kaynak: AA
Trump'ın Kampanya Danışmanı: Yasal yollarla kullanılmış oylar sayılırsa kazanırız
[Fotoğraf: AA]
ABD Başkanı Trump'ın Kampanya Danışmanı Stepien, hukuki yollarla kullanılan tüm oyların sayılması durumunda seçimi kazanacaklarını açıkladı.
ABD'de dün düzenlenen ve kritik eyaletlerdeki sonuçları henüz netleşmeyen seçimlere ilişkin Donald Trump'ın kampanya ekibinden açıklama geldi.
Stepien, gazetecilere yaptığı açıklamada, kritik eyaletler olan Michigan, Nevada, Georgia ve Pennsylvania gibi eyaletlerde kazanacaklarına inandıklarını belirterek, Wisconsin'de oy farkının yüzde 1 civarında olduğunu ve buradaki oyların tekrar sayılabileceğini kaydetti.
Hala birçok eyalette Cumhuriyetçi seçmenin çoğunlukta bulunduğu bölgelerdeki oyların sayım aşamasında olduğunun altını çizen Stepien, "Biz verilerimize ve matematiğimize güveniyoruz. Yasal yollarla kullanılmış tüm oylar sayılırsa Başkan Trump bu seçimleri kazanır." dedi.
Etiketler: Donald Trump ABD ABD Başkanlık SeçimleriSon Güncelleme: 4 Kasım 2020 Çarşamba 20:43
Son Haberler
- 22:15
- 22:01
- 21:55
- 21:47
- 21:41
Sıradaki Haber
Terör örgütü PKK'nın saldırısında 2 IKBY polisi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz