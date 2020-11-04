Haber Giriş: Kaynak: AA
Terör örgütü PKK'nın saldırısında 2 IKBY polisi yaralandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Irak'ın Duhok kentine bağlı Amedi ilçesinde, terör örgütü PKK'nın saldırısında 2 polis yaralandı.
Yerel medyada yer alan haberlere göre, PKK'nın akşamüzeri gerçekleştirdiği saldırıda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bağlı 2 polis yaralandı.
Petrol kaynaklarının güvenliğinden sorumlu polislere yönelik saldırının, Amedi ilçesinin Çemanke nahiyesinde yaşandığı kaydedildi.
Terör örgütü PKK mensupları bugün, Çemanke nahiyesinde Peşmerge güçlerine saldırmıştı. Saldırıda bir Peşmerge ölürken, üç Peşmerge de yaralanmıştı.
Etiketler: Terör Örgütü PKK/YPGSon Güncelleme: 4 Kasım 2020 Çarşamba 20:15
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