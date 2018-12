ABD medyasında yer alan haberlere göre, DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi McGurk'ün, bağlı olduğu ABD Dışişleri Bakanlığındaki görevinden ayrıldığı belirtildi.

McGurk'ün, kısa süre önce bakanlıkta yapılan bir toplantıda, "Suriye'den ayrılmanın mantıksız olacağını" söylediği ifade edilirken, Özel Temsilcinin, Trump'ın Suriye'den çekilme kararına katılmadığı gerekçesiyle istifa mektubunu Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya verdiği kaydedildi.

İstifa mektubunda, DEAŞ'ın bölgede hala aktif olduğunu ve terör örgütünün henüz tam olarak yenilmediğini ileri süren McGurk, çekilme kararının örgüte tekrar yayılması için alan sağlayabileceğini savundu.

McGurk, eski Başkan Barack Obama tarafından DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi olarak atanmış, YPG/PKK'nın komutanlarıyla verdiği pozlar ve yaptığı açıklamalarla Türkiye'de zaman zaman tepkilere sebep olmuştu.

Trump: DEAŞ büyük ölçüde yenildi

Donald Trump, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi kararıyla ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Göreve geldiğinde güçlü olan DEAŞ'ın Başkanlığı sırasında büyük oranda yok edildiğini belirten Trump, "Geri kalan kalıntıları Türkiye'nin de dahil olduğu bölgesel ülkeler kolaylıkla halledebilir." değerlendirmesinde bulundu.

I am in the White House, working hard. News reports concerning the Shutdown and Syria are mostly FAKE. We are negotiating with the Democrats on desperately needed Border Security (Gangs, Drugs, Human Trafficking & more) but it could be a long stay. On Syria, we were originally...

Donald Trump, mesajını "Biz eve dönüyoruz." diyerek bitirdi.

....going to be there for three months, and that was seven years ago - we never left. When I became President, ISIS was going wild. Now ISIS is largely defeated and other local countries, including Turkey, should be able to easily take care of whatever remains. We’re coming home!