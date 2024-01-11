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Dünya
AA 11.01.2024 11:21

Trump'ın AB yetkilisine, "Saldırıya uğrarsanız size yardım etmem" dediği iddia edildi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2020'de AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'e "Avrupa'ya saldırı olursa size asla yardım etmeyeceğimizi ve desteklemeyeceğimizi anlamalısınız." dediğini söyledi.

Trump'ın AB yetkilisine, "Saldırıya uğrarsanız size yardım etmem" dediği iddia edildi

Politico'nun üst düzey AB yetkilisi Breton'un Avrupa Parlamentosunda düzenlenen etkinlikteki ifadelerine dayandırdığı haberine göre, Trump, 2020'de İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumunda, von der Leyen'e uyarıda bulundu.

Haberde Trump'ın, söz konusu görüşmede, von der Leyen'e "Avrupa'ya saldırı olursa size asla yardım etmeyeceğimizi ve desteklemeyeceğimizi anlamalısınız." dediği aktarıldı.

Cumhuriyetçilerin 5 Kasım'daki ABD seçimlerindeki en güçlü başkan adayı Trump'ın iddia edilen bu sözleri seçimleri kazanması halinde ABD'nin şekillendirebileceği politika hakkında izlenim yarattı.

"NATO öldü ve biz de NATO'dan ayrılacağız"

Breton, söz konusu toplantı sırasında Trump'ın "Bu arada NATO öldü ve biz de NATO'dan ayrılacağız." ifadesini kullandığını aktararak, AB Komisyonunun Ticaretten Sorumlu eski Üyesi İrlandalı Phil Hogan'ın da orada bulunduğunu öne sürdü.

Trump'ın, aynı toplantıda AB'nin kendisine borçlu olduğunu savunarak "Bana 400 milyar dolar borçlusunuz çünkü siz Almanlar, savunma için ödemek zorunda olduğunuz parayı ödemediniz." dediği belirtildi.

Breton, Trump'ın söz konusu ifadelerine ilişkin, "Sözleri büyük bir uyandırma çağrısıydı ve göreve geri gelebilir. Dolayısıyla artık her zamankinden daha fazla tek başımıza olduğumuzu biliyoruz. Neredeyse hepimiz NATO üyesiyiz, elbette müttefiklerimiz var ancak ne olursa olsun hazır olmak için savunma kapasitemizi büyük ölçüde artırmaktan başka seçeneğimiz yok." değerlendirmesini yaptı.

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