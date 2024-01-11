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Dünya
AA 11.01.2024 10:39

Alaska Hava Yolları, hafta sonuna kadar Boeing tipi uçaklarla planlanan uçuşları iptal etti

Alaska Hava Yolları, hafta sonuna kadar Boeing 737 MAX 9 tipi uçaklarıyla yapılması planlanan uçuşların iptal edildiğini duyurdu.

Alaska Hava Yolları, hafta sonuna kadar Boeing tipi uçaklarla planlanan uçuşları iptal etti
[Fotograf: AP]

Söz konusu uçuş iptali kararı, hava yolu şirketinin geçen cuma günü meydana gelen kabin paneli patlaması olayının ardından 737 MAX 9 filosunun denetimlerini kolaylaştırmak için Boeing ve ABD Federal Havacılık İdaresinden (FAA) belge beklediği sırada geldi.

Alaska Hava Yollarından yapılan açıklamada, "Bu sabah itibarıyla 737 MAX 9 uçaklarının tüm uçuşlarını 13 Ocak Cumartesi gününe kadar iptal etme kararı aldık." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "(İptal edilen uçuş sayısı) Bu da günde 110-150 arasında uçuşa denk geliyor." denildi.

Olumsuz etkilenen yolcuların sorunlarını çözmek için çalışıldığı belirtilen açıklamada, "Bu uçakların hizmet dışı kalması nedeniyle yaşanan iptallerin misafirlerimiz için yol açtığı önemli aksaklıklardan dolayı üzüntü duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.

"Boeing 737 MAX 9" tipi yolcu uçağının gövdesinden bir parçanın kopması

ABD'de Alaska Hava Yollarına ait "Boeing 737 MAX 9" tipi yolcu uçağı, 5 Ocak akşamı havadayken gövdesinden bir parçanın kopması nedeniyle acil iniş yapmıştı.

Oregon'dan Kaliforniya'ya giden uçak kalkıştan yaklaşık 35 dakika sonra acil iniş yapmak zorunda kalırken, gövdeden bir parçanın koptuğu bölümde yolcu bulunmadığı bilgisi verilmişti.

Alaska Hava Yollarından yapılan açıklamada, uçağın 171 yolcu ve 6 kabin görevlisiyle güvenli şekilde indiği duyurulmuştu.

Açıklamada, "737 MAX 9" tipi 65 uçağın incelenmesi için geçici olarak kullanım dışı bırakılacağı belirtilerek, incelemelerin birkaç gün süreceğinin tahmin edildiği bildirilmişti.

Olayla ilgili araştırma başlatılmıştı.

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