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Dünya
AA 11.01.2024 10:30

Papua Yeni Gine'deki şiddet olaylarında 16 kişi öldü

Papua Yeni Gine'de, maaş anlaşmazlığı nedeniyle polis ile güvenlik güçlerinin greve başlamasının ardından yaşanan yağmalama ve şiddet olaylarında 16 kişi öldü.

Papua Yeni Gine'deki şiddet olaylarında 16 kişi öldü
[Fotograf: Reuters]

ABC News'un polis kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, güvenlik güçlerinin yokluğundan yararlanan gruplar, ülkenin en kalabalık iki kentinde, iş yerleri ve mağazaları yağmalamaya ve ateşe vermeye başladı.

Hükümetin, yatıştırılması için ordudan askeri destek talep ettiği şiddet olaylarında, başkent Port Moresby'de 9, ülkenin ikinci büyük kenti olan Lae'de ise 7 kişi öldü.

Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape, yaptığı açıklamada, vatandaşları "huzuru ve normale dönmeyi öncelemeye" çağırdı.

Marape, kamu görevlilerini ilgilendiren maaş sorununun ardından yaşanan iç güvenlik zafiyetinin, başta başkentte olmak üzere, ülkede "stres ve baskı" oluşturduğunu belirterek "Sonuç olarak, polis varlığının eksikliği, şehrimizin belirli bölgelerinde isyan ve yağmalamalara yol açtı." ifadesini kullandı.

Başkentte yaşanan olayların, ülkenin diğer bölgelerinde de bir dalgalanma etkisi oluşturduğunu kaydeden Marape, "Bu insanlara, buranın bizim ülkemiz olduğunu ve onu sahiplenmemiz gerektiğini anlamaları için çağrıda bulunuyorum." dedi.

Marape, güvenlik güçlerinin başkentte kontrolü sağlamaya başladığını, olayların tekrarlanmaması ve işletmelerin zararının tazmini için önlemler alınacağını sözlerine ekledi.

Öte yandan, Marape hükümetini destekleyen iki milletvekili, olaylar üzerine istifa etti.

Hiri-Koiari bölge milletvekili Keith Iduhu ile Simbu bölge milletvekili James Nomane yaptıkları açıklamalarda, yaşanan olayların hükümete güveni sarstığını belirterek Marape'nin görevi bırakması çağrısında bulundu.

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