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Dünya
AA 11.01.2024 10:31

Rusya Devlet Başkanı Putin: Avrupa’nın en büyük ekonomisiyiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesine "her yönden" baskı yapıldığını belirterek, "Yine de Avrupa’nın en büyük ekonomisiyiz. Almanya’yı geride bıraktık ve dünyada beşinci sıraya yükseldik. Çin, ABD, Hindistan, Japonya ve Rusya. Avrupa’da birinciyiz." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin: Avrupa’nın en büyük ekonomisiyiz
[Fotograf: AA]

Putin, Rusya'nın uzak doğusunda yer alan Habarovsk şehrinde katıldığı toplantıda ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya Merkez Bankasının faiz oranını zamanla düşüreceğine inandığını ifade eden Putin, "Merkez Bankasının bugünkü faiz oranının geçici olduğunu ve enflasyonla bağlantılı konular çözüldüğünde bunun değişeceğini düşünüyorum. Bankanın adımı genel olarak enflasyonla mücadeleye yönelik ve hedefe ulaşacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Putin, yabancı ülkelerin Rusya’ya yönelik baskı yaptığına işaret ederek, "Öyle görünüyor ki her taraftan boğmaya çalışıyorlar ve baskı altındayız. Yine de Avrupa’nın en büyük ekonomisiyiz. Almanya’yı geride bıraktık ve dünyada beşinci sıraya yükseldik. Çin, ABD, Hindistan, Japonya ve Rusya. Avrupa’da birinciyiz." ifadelerini kullandı.

Rusya’nın satın alma gücü paritesine göre tüm Avrupa’yı geride bıraktığını belirten Putin, kişi başı milli gelir kısmında ise daha fazla çalışmaları gerektiğini, yapmaları gereken işleri olduğunu dile getirdi.

Putin, ülkede son dönemde gündemde olan yumurta fiyatlarındaki artışa da değinerek, yetkililerin artışa yönelik müdahalede geç kaldıklarını söyledi.

Rusya’daki yumurta üretiminin azalmadığını, tüketimin ise arttığını kaydeden Putin, "Halkın gelirleri ise biraz arttı ve daha fazla yumurta ve tavuk eti almaya başladı. (Yetkililer) İthalatı zamanında açmayı düşünmediler ve fiyatlar da arttı. Bu nedenle çok dikkatli olmamız gerekiyor." diye konuştu.

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