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Dünya
AA 11.01.2024 11:13

Güney Kore yönetimi, Kuzey Kore'nin Rusya'ya taktik güdümlü füze satabileceğini söyledi

Güney Kore Savunma Bakanı Shin Won-sik, Kuzey Kore'nin Rusya'ya yeni tip taktik güdümlü füzeler satabileceğini belirtti.

Güney Kore yönetimi, Kuzey Kore'nin Rusya'ya taktik güdümlü füze satabileceğini söyledi
[Fotograf: Reuters]

Shin, Kuzey Kore'nin füze denemelerine ve Rusya'ya silah tedarik ettiğine yönelik iddialara ilişkin Yonhap'a değerlendirmelerde bulundu.

Kuzey Kore'nin katı yakıtlı orta menzilli balistik füze denemesi yapabileceği öngörüsünde bulunan Shin, Kuzey'in Güney Kore ve ABD ile seçimler öncesi gerilimi tırmandırmak için uğraşacağını söyledi.

Shin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un hafta başında bir mühimmat fabrikasına ziyareti sırasında tanıtılan silah sistemine değinerek, bunların, taktik nükleer silah taşıma kapasitesine sahip yakın menzilli balistik füzeler gibi göründüğünü belirtti.

Kuzey Kore'nin ilk kez Nisan 2022'de yakın menzilli balistik füze denemesi yaptığını aktaran Shin, bunun tahmini menzilinin 100 ila 180 kilometre olan yeni bir silah türü olduğunu kaydetti.

Shin, Kim'in söz konusu ziyaretinin, Kuzey Kore'nin Rusya'ya silah tedarik ettiği yönündeki iddialarla bağlantılı olabileceğini ifade ederek, Pyongyang'ın Moskova'ya yeni tip taktik güdümlü füzeler satabileceğini söyledi.

Kuzey Kore'nin Aralık 2023 sonu itibarıyla Rusya'ya yaklaşık 5 bin konteyner silah sağladığının tahmin edildiğini dile getiren Shin, Kuzey'in silah tedarikine karşılık da Rusya'nın teknoloji desteği verdiğinden şüphelenildiğini aktardı.

Shin, Kuzey Kore'nin 7. nükleer denemesini de gerçekleştirebileceğini, ancak ne zaman yapılacağının liderine bağlı olduğunu vurguladı.

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