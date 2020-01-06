UNESCO açıklamasında, ABD'nin silahlı çatışma durumunda kültürel mirasa zarar vermemeyi taahhüt eden anlaşmalar imzaladığını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump pazar günü, İran'ın, General Kasım Süleymani’nin öldürülmesine misilleme yapması halinde, kültürel alanlarını kastederek, “büyük bir misilleme" uyarısında bulunmuştu.

1954 ve 1972 sözleşmelerine atıf yapan BM, taraf devletlerin topraklarında kültürel ve doğal mirasa zarar verebilecek kasıtlı tedbirler almamayı taahhüt ettiğini vurguladı.

Trump'ın açıklamaları

ABD Başkanı Trump, İran'ın ABD ordusuna ve vatandaşlarına yönelik tehditlerine Twitter'dan yanıt vererek, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Dünyayı, son zamanlarda yüzlerce İranlı protestocu ve hayatında öldürdüğü tüm insanların yanı sıra bir Amerikalıyı öldürüp birçoğunu da yaralayan teröristlerden temizlediğimiz için İran, bazı ABD unsurlarını hedef alma konusunda oldukça cesurca konuşuyor. (Süleymani) Zaten Büyükelçiliğimize saldırıyordu ve başka yerleri vurmak üzere hazırlık yapıyordu.

İran zaten yıllardır sorundan başka bir işe yaramadı. Bu bir uyarı olsun: İran, Amerikalılara veya Amerikan unsurlarına saldırırsa biz, (yıllar önce İran tarafından rehin alınan 52 Amerikalıyı temsilen) 52 İran sahasını hedef almış bulunmaktayız. Bazıları üst düzey, İran ve İran kültürü açısından çok önemli. Bu hedefler ve İran'ın kendisi çok hızlı ve çok sert bir şekilde vurulacaktır. ABD daha fazla tehdit istemiyor."

Kaynak: TRT Haber