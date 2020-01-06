ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklam, "İran asla nükleer silaha sahip olamayacak." ifadelerini kullandı.

İran hükümetinden dün nükleer anlaşmadaki tüm taahhütlerin askıya alındığı, uranyum zenginleştirme, depolama, araştırma ve geliştirmeyle ilgili hiçbir taahhüde uyulmayacağı bildirilmişti.

ABD Başkanı Trump da, İran'ın bölgedeki Amerikan personeline veya hedeflerine saldırması durumunda hızlı ve "orantısız" şekilde karşılık verebileceklerini belirtmişti.

ABD Savunma Bakanlığı, 3 Ocak'ta, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Kaynak: TRT Haber