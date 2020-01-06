Adının saklı kalması koşuluyla Washington Post gazetesine konuşan Amerikan yetkililer, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, Bağdat’taki ABD Büyükelçiliğinin saldırıya uğramasından sonra Başkan Donald Trump’ı her gün birden çok kez aradığını ifade etti.

Gazete, geçen yaz İran’ın ABD’ye ait bir gözetim drone'unu düşürmesinden sonra da Pompeo’nun askeri bir karşılık verilmesi için çabaladığını ancak Trump’ın böyle bir adım atmayı reddettiğini öne sürdü.

Habere göre, Pompeo aylar önce Trump ile İranlı General Kasım Süleymani’nin suikastını görüştü. Ancak o zaman ne Trump ne de ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) böyle bir adım için hazırdı.

Gazete, 27 Aralık’ta Kerkük’te bir askeri üsse düzenlenen füzeli saldırıda ABD’li sözleşmeli personelin öldürülmesinden sonra durumun değiştiğini belirtti.

Habere göre, 29 Aralık’ta Pompeo, Savunma Bakanı Mark Esper ve Genelkurmay başkanı General Mark Milley, Başkan Trump ile kaldığı Florida kulübünde bir toplantı düzenledi ve karşılık vermek için masadaki alternatifleri görüştü. Haber, Süleymani suikastının da bu seçenekler arasında olduğunu iddia ediyor.

ABD yönetiminden üst düzey bir yetkiliye göre, Trump’ın Süleymani suikastını onaylamasındaki etkili faktörlerden biri, Pompeo ile Savunma Bakanı Esper arasındaki yüksek koordinasyon. Zira yetkililerin her ikisi de ABD Askeri Akademisinde birlikte öğrenim görmüştü.

Habere göre, Başkan Yardımcısı Mike Pence de kararı destekledi ancak o, Florida’daki toplantıya katılmadı.

Washington Post, Süleymani suikastının Pompeo açısından "bürokratik zafer" sayılabildiğini ancak bu kararın ABD’ye ağır sonuçlar getirebileceğinin de altını çizdi.

Kaynak: Washington Post