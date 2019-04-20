Reuters ile Ipsos araştırma şirketinin ortaklaşa gerçekleştirdiği kamuoyu araştırması anketi, ABD Başkanı Donald Trump'ın onay notunun, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in hazırladığı Rusya soruşturması raporunun yayınlanmasının ardından düştüğünü ortaya çıkardı.

Anket sonuçlarına göre, Trump'ın onay notu, 3 puan düşerek, yılın en düşük seviyesine ulaştı.

Sonuçlar, ankete katılanların yalnızca yüzde 37'sinin Trump'ın görevdeki performansını onayladığını gösterdi.

Anket, çevrimiçi olarak 1005 Amerikalı ile gerçekleştirildi. Ankete katılanların 924'ünün Mueller soruşturması raporunu yakından takip eden kişilerden oluştuğu belirtildi.

Ankete katılanların yüzde 50'si, 2016 seçimlerinde “Trump ya da kampanyada görevli birinin 2016 seçimlerini etkilemek için Rusya ile çalıştığını” kabul ederken, yüzde 58'lik kesim ise, Trump'ın Rusya'nın kendi yönetimi üzerindeki etkisinin soruşturulmasını durdurmak için çaba harcadığı yönünde görüş belirtti.

Mueller raporunu takip ettiğini belirtenlerin yüzde 70'i raporun Trump veya Rusya'nın ABD başkanlık seçimine müdahalesi konusundaki görüşlerini değiştirmediğini söylerken, sadece yüzde 15'lik kesim, Trump veya Rusya soruşturması hakkındaki görüşlerini değiştiren bir şey öğrendiklerini söyledi.

Kaynak: Reuters