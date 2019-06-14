Federal Denetim Dairesi ABD Özel Danışma Ofisinin (OSC), ABD Başkanı Donald Trump'a gönderdiği yazılı açıklamada, Beyaz Saray Danışmanı Kellyanne Conway'in federal hükümet çalışanlarının siyasi faaliyette bulunmasını yasaklayan ‘Hatch Yasası’nı sayısız kez ihlal ettiği belirtilerek, görevden alınması tavsiyesinde bulunuldu.

Ofisten yapılan açıklamada, "Conway’in ihlalleri cezasız kalırsa bu, tüm federal çalışanlara yasanın kısıtlamalarına uymak zorunda olmadıkları mesajı verecektir. Conway’in eylemleri demokrasimizin en temel prensibi olan hukukun üstünlüğünü tehlikeye atmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Conway, OSC'nin tavsiye mektubu ile ilgili olarak "Herhangi bir tepkim yok" dedi.

Beyaz Saray ise, tavsiyeyi çok kusurlu olarak nitelendirerek reddetti.

Kanunun Başkan ve Başkan Yardımcısı için bağlayıcılığı yok ancak diğer Beyaz Saray çalışanlarının yasaya uyması gerekiyor.

Federal Denetim Dairesi ABD Özel Danışma Ofisi’nin, ABD Başkanı Donald Trump’ın atadığı Conway’i kovmak gibi bir yetkisi yok. Bu nedenle tavsiyeye uyup uymamak Trump’ın kararına bağlı.

Kaynak: BBC International