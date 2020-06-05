ABD Başkanı Donald Trump'a bir darbe de sosyal medya uygulaması Snapchat'ten geldi.

Şirket, Donald Trump'ın hesabının tanıtımının yapılmayacağını açıkladı.

Karar şu açıklamayla duyuruldu;

"Keşfette ücretsiz tanıtım vererek ırksal şiddet ve haksızlığa yol açan sesleri yükseltmeyeceğiz"

Karar, Trump'ın Beyaz Saray önündeki protestoculara karşı "saldırgan köpekler" ve "amansız silahlar" kullanılabileceğini yazması üzerine alındı.

Daha önce Twitter da Trump'ın bazı tweetlerine erişimi "şiddeti övdüğü" gerekçesiyle sınırlamıştı.

Duyuru sonrası Trump'ın hesabına erişim yüzde 2,4 oranında düştü.

Snapchat, hesabın kaptılmayacağını ya da askıya alınmayacağını, onu takip eden veya arayan kişiler tarafından erişilebilir olacağını söyledi.