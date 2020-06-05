ABD'de polis şiddeti yine gündemde...

Bu kez kurban, George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine ilişkin protestoların devam ettiği New York'un Buffalo bölgesinde yaşayan 75 yaşındaki bir adam oldu.

Polis tarafından sert şekilde itilen adam, yere düşerek kafasını çarptı.

Hastaneye kaldırılan adamın durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı.

Buffalo Belediye Başkanı Byron Brown, Buffalo Polis Komiseri tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını, polis memurlarının görevden uzaklaştırıldığını söyledi.