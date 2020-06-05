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ABD'de polis şiddetinin son kurbanı 75 yaşındaki bir adam oldu
ABD'de George Floyd protestolarına katılan 75 yaşındaki adam polis memurlarının itmesiyle kafasını kaldırma çarpıp yaralandı. Hastaneye kaldırılan adamın durumunun kritik olduğu açıklandı.
ABD'de polis şiddeti yine gündemde...
Bu kez kurban, George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine ilişkin protestoların devam ettiği New York'un Buffalo bölgesinde yaşayan 75 yaşındaki bir adam oldu.
Polis tarafından sert şekilde itilen adam, yere düşerek kafasını çarptı.
Hastaneye kaldırılan adamın durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı.
Buffalo Belediye Başkanı Byron Brown, Buffalo Polis Komiseri tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını, polis memurlarının görevden uzaklaştırıldığını söyledi.
Etiketler: yaşlı adam şiddet protesto polis George Floyd abdSon Güncelleme: 5 Haziran 2020 Cuma 11:24
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